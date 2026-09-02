Ушаков: Путин не планировал встречаться с главой ЦРУ

В планах президента России Владимира Путина не было встречи с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Господин Рэтклифф посетил Москву 25 августа, он провел переговоры с директором СВР Сергеем Нарышкиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Директор ЦРУ встречался с руководством российского разведсообщества, беседы носили конфиденциальный характер»,— рассказал господин Ушаков в интервью «Юнашев LIVE».

The New York Times со ссылкой на источники писала, что глава ЦРУ также провел переговоры с директором ФСБ России Александром Бортниковым. The Wall Street Journal утверждает, что он предостерег российские власти от нападения на страны НАТО. По данным Axios, Джон Рэдклифф предложил провести встречу президентов США, России и Украины.

Подробности — в материале «Ъ» «России предложили худой мир».