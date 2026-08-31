Совет постороннего

Украинский конфликт не может быть завершен в ходе саммита Путин—Трамп—Зеленский без договоренностей об условиях мира, достигнутых на дипломатическом уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе визита в Москву пытался убедить российскую сторону согласиться на быструю мирную сделку лидеров России, США и Украины. Таким образом, Москва дала понять, что у нее есть все возможности для военной победы на Украине, если мирные переговоры так и не возобновятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Фото: Kylie Cooper / Reuters Директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Договоренности о завершении украинского конфликта могут быть найдены только в ходе переговорного процесса с предварительным согласованием всех условий будущего мира, а не путем проведения трехстороннего саммита Путин—Трамп—Зеленский, на котором не следует ждать никакого прорыва.

Об этом заявил журналистам вечером 30 августа пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя появившуюся публикацию портала Axios, со ссылкой на свои источники сообщившего о том, что в ходе однодневного визита в Москву на прошлой неделе директор ЦРУ Джон Рэтклифф поднял вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи России, США и Украины для скорейшего достижения мира на Украине.

«Саммит Путин—Трамп—Зеленский предлагают уже давно проводить. И вы хорошо знаете позицию главы нашего государства, такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. Договоренности — это вовсе не примитивная сделка»,— напомнил Дмитрий Песков, по словам которого процесс украинского урегулирования очень сложный и состоит из огромного количества деталей. «Естественно, президентам встречаться, чтобы это все обсуждать, абсолютно бесполезно. Они могут встретиться только для того, чтобы финализировать договоренности. А вот как раз заниматься реальным урегулированием киевская сторона не хочет»,— пояснил Песков.

По-прежнему считая дипломатическое решение более предпочтительным, Москва при этом пока не видит предпосылок и для возобновления переговоров по Украине, которые снова готова инициировать Турция на фоне пробуксовки дипломатии США.

Напомним, что визит Джона Рэтклиффа в Москву проходил в условиях очередной паузы в дипломатических усилиях главных американских переговорщиков по Украине спецпосланника президента Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Таким образом, миссия Рэтклиффа стала попыткой американской администрации перезапустить остановившийся мирный процесс путем подключения к нему руководства спецслужб двух стран.

Как сообщил агентству «РИА Новости» турецкий правительственный источник, на переговорах президентов Путина и Эрдогана в Бишкеке, которые пройдут 1 сентября на полях саммита ШОС, турецкий лидер предложит свое содействие в украинском урегулировании в качестве посредника между Москвой и Киевом. «Мы сохраняем нашу открытость к таким переговорам. Пока, к сожалению, наличие предпосылок признать мы не можем. Пока просто нет»,— прокомментировал ближайшие перспективы мирного процесса по Украине Дмитрий Песков.

Весьма сдержанная реакция Москвы на последние сигналы и инициативы Вашингтона и Анкары, призывающих форсировать мирный процесс по Украине, связана с убежденностью российской стороны в том, что в военном противостоянии после интенсификации ударов по объектам ВПК и критической инфраструктуры Украины время работает против Киева.

«Каждый день приближает это поражение. В Киеве это прекрасно понимают. Не имея возможности воспрепятствовать этому, даже имея за собой помощь стран НАТО, киевский режим пускается на террористические действия в отношении мирной инфраструктуры, в отношении мирных секторов экономики. На это он получает ответ»,— отметил Дмитрий Песков.

Накануне визита директора ЦРУ в Москву президент Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину указал на то, что своими ударами по российской территории, призванными нанести ущерб экономике РФ, Украина открыла ящик Пандоры.

«Ну что же, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан»,— заявил Владимир Путин, по словам которого российские удары отражаются на обеспечении украинских подразделений, затрудняя переброску техники и боеприпасов к линии боевого соприкосновения и проведение ротации ВСУ.

На прошлой неделе сразу несколько европейских стран — Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды — обновили рекомендации для своих граждан, призвав их воздерживаться от поездок на Украину и предупредив о вероятных тяжелых последствиях предстоящей зимы с длительным отсутствием света, воды и тепла. В свою очередь, Госдеп США распространил заявление о повышенной угрозе внутренних беспорядков на Украине, вызванных проблемами как на фронте, так и в тылу.

Несмотря на то что российская сторона отклонила предложение главы ЦРУ найти быстрое политическое решение конфликта на Украине на уровне первых лиц в Москве, Вашингтоне и Киеве, позитивным итогом тайной миссии главы ЦРУ может стать снижение риска большого конфликта России и НАТО в Европе.

Сразу после визита Джона Рэтклиффа в Москву газета The Wall Street Journal, телеканал CBS News и другие американские СМИ со ссылкой на «осведомленные источники» сообщили о том, что глава ЦРУ якобы срочно прилетел в Москву, чтобы призвать Россию не атаковать государства—члены НАТО, оказывающие Киеву военную помощь в том числе для нанесения ударов вглубь российской территории. По информации The Wall Street Journal, ссылающейся на европейских чиновников, Рэтклифф сообщил российским коллегам, что США остаются приверженными пятой статье НАТО о коллективной обороне.

При этом издание указывает на то, что президент Трамп лично направил директора ЦРУ в Россию.

Уже после возвращения Рэтклиффа в Вашингтон в интервью порталу Axios Дональд Трамп отверг предположения, будто Россия намерена атаковать одну из стран НАТО. «Я этим вообще не обеспокоен. Тут нет проблемы»,— сообщил он.

Как заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью, США не информировали европейских союзников о целях поездки Джона Рэтклиффа в Москву. «Нет, ЦРУ не делится с нами своими планами»,— признала Пинью.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков уже после завершения миссии Рэтклиффа заявил, что сообщения западных СМИ о том, что Россия может атаковать одну из стран НАТО, являются искажением реальности, не имеющим ничего общего с намерениями Москвы.

«Таких страшилок сейчас очень много публикуется»,— констатировал Дмитрий Песков.

Сергей Строкань