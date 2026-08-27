WSJ: глава ЦРУ приехал в Москву с предупреждением не нападать на страны НАТО
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти не нападать на страны НАТО. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, посвященные в детали встречи.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф
Фото: Nathan Howard / Reuters
Об этом же со ссылкой на свои источники сообщил CBS. При этом, по словам собеседников телеканала, господин Рэтклифф во время визита также поднял вопрос об Иране, «предупредив о новых санкциях, если Ормузский пролив не будет снова открыт для судоходства».
Американская разведка опасается, что Россия может «проверить решимость НАТО» и совершить «ограниченное нападение» на одну из стран, утверждали ранее собеседники WSJ. Власти США считают, что это может произойти в виде кибератаки или «небольшого сухопутного вторжения» в одну из стран Балтии, пишет газета.
Подтолкнуть к таким действиям Москву якобы может дефицит боеприпасов у западных стран, вызванный их расходом на конфликт с Ираном и помощь Украине, утверждают источники WSJ.
Поездка стала первым визитом главы ЦРУ в Москву с ноября 2021 года. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что господин Рэтклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб. С кем именно — неизвестно.
Президент США Дональд Трамп назвал поездку «отчасти рутинной». Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается воевать с НАТО.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву 25 августа, прилетев на самолете ВВС США C-17 Globemaster III, который изначально вылетел из Кэмп-Спрингс (штат Мэриленд) и сделал промежуточную остановку в Риге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит связан с контактами между спецслужбами, и подчеркнул, что Рэтклифф не встречался с президентом России Владимиром Путиным, но Путин был проинформирован об итогах встречи.
Американские СМИ, такие как The Wall Street Journal, сообщают, что целью визита могла быть информация о подготовке России к провокациям против европейских союзников по НАТО. Экс-замдиректора национальной разведки США Бет Саннер предположила, что Рэтклифф мог приехать, чтобы выступить с предупреждением. The Wall Street Journal также сообщала 7 августа 2026 года, что американская разведка считает возможным ограниченное нападение России на страну-члена НАТО в период с осени 2026 года по 2029 год.
Другие версии о целях визита Джона Рэтклиффа включают обсуждение ситуации вокруг Ирана, поскольку США объявили о новом этапе санкционной кампании против Исламской Республики. Маршал авиации Эндрю Тернер, бывший старший британский советник в Белом доме, считает, что визит мог быть связан с просьбой убедить Россию прекратить поддержку Тегерана. Некоторые источники предполагают, что визит мог быть связан с будущим обменом заключенными между США и Россией, а также с возможными путями деэскалации конфликта на Украине.