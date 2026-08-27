WSJ: глава ЦРУ приехал в Москву с предупреждением не нападать на страны НАТО

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти не нападать на страны НАТО. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, посвященные в детали встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Фото: Nathan Howard / Reuters Директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Фото: Nathan Howard / Reuters

Об этом же со ссылкой на свои источники сообщил CBS. При этом, по словам собеседников телеканала, господин Рэтклифф во время визита также поднял вопрос об Иране, «предупредив о новых санкциях, если Ормузский пролив не будет снова открыт для судоходства».

Американская разведка опасается, что Россия может «проверить решимость НАТО» и совершить «ограниченное нападение» на одну из стран, утверждали ранее собеседники WSJ. Власти США считают, что это может произойти в виде кибератаки или «небольшого сухопутного вторжения» в одну из стран Балтии, пишет газета.

Подтолкнуть к таким действиям Москву якобы может дефицит боеприпасов у западных стран, вызванный их расходом на конфликт с Ираном и помощь Украине, утверждают источники WSJ.

Поездка стала первым визитом главы ЦРУ в Москву с ноября 2021 года. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что господин Рэтклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб. С кем именно — неизвестно.

Президент США Дональд Трамп назвал поездку «отчасти рутинной». Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается воевать с НАТО.