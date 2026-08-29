Politico узнало о планах Мерца ввести новые санкции против России

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует ввести новые санкции против России в начале следующей недели. Предлогом станет инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа, сообщают Politico и Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Анна Сохацка / Коммерсантъ Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Анна Сохацка / Коммерсантъ

По словам одного из собеседников изданий, власти Германии считают недостаточным высылку российских дипломатов и закрытие «Русского дома» в Берлине. Планируются более серьезные меры — ужесточение санкций и расширение поставок вооружений Украине, добавил источник.

Собеседники изданий напомнили, что 6 сентября пройдут выборы в парламент земли Саксония-Анхальт. 20 сентября — в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине. По опросам общественного мнения в Саксонии-Анхальте и Мекленбурге-Передней Померании лидирует партия «Альтернатива для Германии», которую правительство ФРГ обвиняет в пророссийской позиции. Как считают власти Германии, всплеск антироссийской риторики может ослабить позиции АДГ.

Беспилотник со взрывчаткой обнаружили в аэропорту Лейпциг/Галле в ночь на 5 августа. Как писали немецкие СМИ, дрон находился рядом с украинским грузовым самолетом типа «Антонов», который перевозил боеприпасы. В правоохранительных органах ФРГ не исключили вероятность диверсии. В посольстве России в Германии назвали инцидент провокацией.