Politico узнало о планах Мерца ввести новые санкции против России
Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует ввести новые санкции против России в начале следующей недели. Предлогом станет инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа, сообщают Politico и Welt am Sonntag со ссылкой на источники.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц
Фото: Анна Сохацка / Коммерсантъ
По словам одного из собеседников изданий, власти Германии считают недостаточным высылку российских дипломатов и закрытие «Русского дома» в Берлине. Планируются более серьезные меры — ужесточение санкций и расширение поставок вооружений Украине, добавил источник.
Собеседники изданий напомнили, что 6 сентября пройдут выборы в парламент земли Саксония-Анхальт. 20 сентября — в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине. По опросам общественного мнения в Саксонии-Анхальте и Мекленбурге-Передней Померании лидирует партия «Альтернатива для Германии», которую правительство ФРГ обвиняет в пророссийской позиции. Как считают власти Германии, всплеск антироссийской риторики может ослабить позиции АДГ.
Беспилотник со взрывчаткой обнаружили в аэропорту Лейпциг/Галле в ночь на 5 августа. Как писали немецкие СМИ, дрон находился рядом с украинским грузовым самолетом типа «Антонов», который перевозил боеприпасы. В правоохранительных органах ФРГ не исключили вероятность диверсии. В посольстве России в Германии назвали инцидент провокацией.
Канцлер Германии Фридрих Мерц 25 августа 2026 года заявил, что власти располагают данными о возможных организаторах инцидентов с беспилотными летательными аппаратами в аэропорту Лейпциг/Галле, подчеркнув, что если правоохранительные органы докажут вину конкретных организаторов, данные должны быть раскрыты. Незадолго до этого, 24 августа, Служба внешней разведки России заявила, что Украина довольна медийно-политическим эффектом инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига, рассчитывая, что это укажет на причастность России и подтолкнет Европу к расширению военной помощи. Также в ночь на 5 августа 2026 года в аэропорту Лейпциг/Галле был обнаружен беспилотник со взрывчаткой, а немецкие СМИ писали, что дрон находился рядом с украинским грузовым самолетом, перевозившим боеприпасы. Российское посольство в Германии назвало этот инцидент провокацией.