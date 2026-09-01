МИД России пообещал Германии ответ на закрытие Русского дома в Берлине

Россия даст ответ на все антироссийские действия властей Германии, заявила «Интерфаксу» представитель российского МИДа Мария Захарова. Речь идет о решении властей ФРГ денонсировать соглашение о деятельности Русского дома в Берлине и закрыть генконсульство России в Бонне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Русский дом в Берлине

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Русский дом в Берлине

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Говоря о закрытии Русского дома, Мария Захарова сказала: «Придумали повод. При этом сам Берлин полностью замаран как разжиганием украинского конфликта, так и участием в террористических атаках против мирных жителей. Русский дом давно им не давал покоя. Поэтому искали, за что зацепиться».

Русские дома за рубежом — это культурно-информационные центры, которые работают под эгидой Россотрудничества. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль вечером 1 сентября сказал, что Русский дом в Берлине и генконсульство РФ в Бонне будут закрыты в ответ на «гибридную атаку в Лейпциге», ответственность за которую немецкие власти возлагают на Россию.

Ночью 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. БПЛА, как писали СМИ, находился рядом с украинским грузовым самолетом типа «Антонов», который перевозил боеприпасы. Правоохранительные органы ФРГ полагают, что это была диверсия. В посольстве России в Германии все обвинения назвали провокацией.