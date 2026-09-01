МИД России пообещал Германии ответ на закрытие Русского дома в Берлине
Россия даст ответ на все антироссийские действия властей Германии, заявила «Интерфаксу» представитель российского МИДа Мария Захарова. Речь идет о решении властей ФРГ денонсировать соглашение о деятельности Русского дома в Берлине и закрыть генконсульство России в Бонне.
Русский дом в Берлине
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Говоря о закрытии Русского дома, Мария Захарова сказала: «Придумали повод. При этом сам Берлин полностью замаран как разжиганием украинского конфликта, так и участием в террористических атаках против мирных жителей. Русский дом давно им не давал покоя. Поэтому искали, за что зацепиться».
Русские дома за рубежом — это культурно-информационные центры, которые работают под эгидой Россотрудничества. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль вечером 1 сентября сказал, что Русский дом в Берлине и генконсульство РФ в Бонне будут закрыты в ответ на «гибридную атаку в Лейпциге», ответственность за которую немецкие власти возлагают на Россию.
Ночью 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. БПЛА, как писали СМИ, находился рядом с украинским грузовым самолетом типа «Антонов», который перевозил боеприпасы. Правоохранительные органы ФРГ полагают, что это была диверсия. В посольстве России в Германии все обвинения назвали провокацией.
Министерство иностранных дел Германии пересматривает международно-правовую основу соглашения с российским правительством на фоне усиления гибридной деятельности России. Правительство Германии считает, что ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига несет «российская спецслужба». В связи с этим немецкие власти намерены выслать из ФРГ российских дипломатов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц 31 августа 2026 года заявил, что Берлин готовит ответ на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. По информации Politico, Германия планирует ввести новые санкции против России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 августа 2026 года прокомментировала заявления немецких СМИ, в которых российский удар по Борисполю во время визита главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля назвали оскорблением Берлина.