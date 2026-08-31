Politico: в новый пакет санкций ЕС против России внесут 1600 физлиц и компаний

В середине октября ЕС планирует принять новый пакет санкций против России, пишет Politico со ссылкой на источники. По информации издания, европейские власти готовят «мега-список» субъектов, в отношении которых будут введены ограничения.

«Пока в Германии рассуждают о традиционных мерах вроде высылки дипломатов, ЕС планирует ввести санкции против 1,6 тыс. физических и юридических лиц», — пишет Politico.

По информации издания, на этой неделе в Ирландии пройдут встречи европейских чиновников, на которых будут обсуждаться вопросы оказания помощи Украине. По словам источников, к критике следует готовиться Греции и Испании — из-за недостаточных поставок вооружений. Также Politico писало, что примерно в это же время канцлер Германии Фридрих Мерц планирует ввести новые санкции против России из-за инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпцига.