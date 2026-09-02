Защита экс-директоров новосибирского завода «Экран» проиграла в кассационном суде

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу защиты бывших гендиректоров АО «Завод "Экран"» (входит в структуру «РАТМ Холдинга») Андрея Яковлева и Константина Корсуня. Адвокаты добивались отмены апелляционного определения Новосибирского областного суда, который заменил их клиентам условный срок реальным и взял под стражу.

По версии следствия, Андрей Яковлев и Константин Корсунь намеревались незаконно получить более 769 млн руб. с АО «Новосибирскэнергосбыт» через арбитражный суд. Поводом стало отключение электроэнергии на предприятии осенью 2017 года. После устранения аварии руководители завода, осведомленные об удовлетворительном техническом состоянии стекловаренной печи, якобы решили использовать инцидент для хищения денежных средств.

Андрей Яковлев, говорится в деле, организовал подготовку документов с ложной информацией о якобы имеющихся значительных повреждениях стекловаренной печи и необходимости ее крупного ремонта и восстановления. После вступления Константина Корсуня в должность гендиректора «Экрана» его предшественник ввел его в курс дела. Новый директор выдал юристам доверенности и обеспечил предоставление в арбитраж иска к АО «Новосибирскэнергосбыт».

Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска. Впоследствии в отношении бывших топ-менеджеров «Экрана» завели уголовное дело. Им вменили покушение на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификацию доказательств по гражданскому делу (ст. 303 УК РФ). По второму эпизоду истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Первоначально Андрею Яковлеву и Константину Корсуню суд назначил по четыре года условно.

Илья Николаев