Экс-директоров новосибирского завода «Экран» отправили в колонию

Сегодня Новосибирский областной суд по представлению прокуратуры пересмотрел приговор бывшим гендиректорам АО «Завод "Экран"» (входит в структуру «РАТМ Холдинга») Андрею Яковлеву и Константину Корсуню по делу о мошенничестве. Четыре года условно им заменили аналогичным реальным сроком и взяли под стражу в зале суда, рассказала «Ъ-Сибирь» старший прокурор апелляционного отдела облпрокуратуры Надежда Ракова.

В декабре 2024 года Октябрьский райсуд назначил бывшим топ-менеджерам «Экрана» по четыре года условно за покушение на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ). Решение не устроило ни одну из сторон. Прокуратура просила назначить Андрею Яковлеву и Константину Корсуню реальное лишение свободы, адвокаты осужденных — признать их подзащитных невиновными. В июне 2025 года Новосибирский облсуд оставил без изменения наказание бывшим гендиректорам «Экрана».

Прокуратура оспорила это решение в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции (Кемерово), который вернул дело на новое апелляционное рассмотрение в облсуд.

По версии следствия, Андрей Яковлев и Константин Корсунь намеревались незаконно получить более 769 млн руб. с АО «Новосибирскэнергосбыт» через арбитражный суд. Поводом стало отключение электроэнергии на предприятии осенью 2017 года. После устранения аварии руководители завода, осведомленные об удовлетворительном техническом состоянии стекловаренной печи, решили использовать произошедшее для хищения денежных средств.

Андрей Яковлев, говорится в деле, организовал подготовку документов с ложной информацией о якобы имеющихся значительных повреждениях стекловаренной печи и необходимости ее крупного ремонта и восстановления. После вступления Константина Корсуня в должность гендиректора «Экрана», его предшественник ввел его в курс дела. Новый директор выдал юристам доверенности и обеспечил предоставление в арбитраж иска к АО «Новосибирскэнергосбыт».

Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска. В последующем в отношении бывших топ-менеджеров «Экрана» завели уголовное дело. Им вменили покушение на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификацию доказательств по гражданскому делу (ст. 303 УК РФ). По второму эпизоду истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Илья Николаев