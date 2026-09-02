Рынок экспедиторских услуг на Кубани вырос на 8,3% за три года

По данным на 1 августа 2026 года, в Краснодарском крае работают 27 182 участника рынка транспортно-экспедиторских услуг. За три года их количество увеличилось на 2 072 организации, или 8,3%. По количеству участников Краснодарский край занимает третье место среди регионов России после Москвы и Московской области. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Контур.Фокуса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По данным экспертов, с 1 августа 2023 года по 1 августа 2026 года на Кубани зарегистрировалось 13 990 новых участников рынка транспортно-экспедиторских услуг. Это третий результат в России: больше регистраций зафиксировано только в Москве (19 854) и Московской области (16 800). В Краснодарском крае количество регистраций распределилось следующим образом: 1 953 — в 2023 году, 4 488 — в 2024-м, 4 536 — в 2025-м и 3 013 — в 2026 году.

Одновременно Краснодарский край вошел в число регионов с наибольшим количеством ликвидаций. За три года прекратили деятельность 11 905 участников отрасли. По этому показателю регион уступает только Москве, где за тот же период зафиксировано 16 503 ликвидации, и практически находится на одном уровне с Московской областью — 11 955.

В Краснодарском крае количество ликвидаций составило 1 440 в 2023 году, 3 510 — в 2024-м, 4 499 — в 2025-м и 2 456 — в 2026 году.

Для сравнения, в целом по России количество участников отрасли транспортно-экспедиторских услуг за исследуемые три года увеличилось на 12,79% — с 474 904 до 535 633. Краснодарский край сохраняет место в тройке регионов с наибольшим количеством участников отрасли.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае в сфере грузоперевозок, по данным на 1 августа 2026 года, работают 24 807 компаний. Это на 8,9% больше, чем по состоянию на 1 августа 2023 года.

Маргарита Синкевич