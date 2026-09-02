«Мираклеон» вложит 9,5 млрд рублей в пятизвездочный отель в Анапе

Курорт «Мираклеон» планирует построить в Анапе новый круглогодичный семейный отель категории «пять звезд» на 447 номеров. Объем инвестиций в проект составит около 9,5 млрд рублей, сообщает РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Главгосэкспертиза России в августе выдала положительное заключение на строительство комплекса «Фиолето 2». Восьмиэтажный отель будет соединен пешеходной галереей с аквапарком площадью 15 тыс. кв. м. Одновременно гостевой дом смогут посещать до 1 тыс. человек.

В компании сообщили, что строительство ведется в соответствии с утвержденным планом. Открытие нового отеля запланировано на 2028 год.

«Фиолето 2» станет частью программы расширения курорта «Мираклеон». Компания заявляла о строительстве в Анапе трех гостиничных объектов с общим объемом инвестиций около 15 млрд рублей.

Курорт «Мираклеон» занимает 50 га на Черноморском побережье Анапы. Первые объекты на его территории начали работать в 2015 году. Управлением занимается компания «Анапское взморье», основным бенефициаром которой является Валерий Димоев.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае до 2030 года планируется построить около 200 отелей. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 1,5 трлн руб, номерной фонд — примерно в 25 тыс. номеров.

Анна Гречко