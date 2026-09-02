За сутки на Ямале потушили 24 лесных пожара

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) пожарные за сутки потушили 24 лесных пожара на площади 98 тыс. га, сообщили в департаменте гражданской защиты региона. Сейчас в округе 14 действующих возгораний — их площадь составляет 198 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Пожары продолжаются в Красноселькупском, Надымском, Пуровском и Шурышкарском районах. Тушением занимаются 622 человека.

С 27 августа общая площадь лесных пожаров на Ямале сократилась с максимальных за это лето 441,1 тыс. га до 274,8 тыс. га к 30 августа. По словам губернатора Дмитрия Артюхова, распространение пожаров было связано с очень низким количеством осадков летом и жарой.

Ирина Пичурина