Над Крымом и другими регионами РФ днем сбили 109 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 08:00 до 20:00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Орловской областей, Московского региона и Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее, вечером 1 сентября, в Сочи была объявлена угроза атаки беспилотников. Все силы и средства города приведены в готовность для обеспечения безопасности, сообщал глава курорта Андрей Прошунин.

Вячеслав Рыжков