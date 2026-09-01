ФК «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Факел» в Кубке России

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России в Воронеже в серии пенальти одержал победу над местным «Факелом». Основное время завершилось вничью — 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

В первом тайме соперники имели подходы к чужим воротам и обменялись опасными моментами. Однако в завершении атак командам не хватало хладнокровия. Всего оппоненты нанесли по два удара в створ ворот до перерыва. На исходе часа игры «Факел» открыл счет в этой встрече, когда Антон Ковалев ворвался в штрафную гостей и отправил мяч в дальний угол.

Ответ «Краснодара» последовал моментально. После розыгрыша углового Степан Садчиков снабдил передачей Магомеда Оздоева, который восстановил равенство — 1:1. Основное время завершилось вничью, а в серии пенальти удача была на стороне «Краснодара».

Таким образом, «быки» заработали еще два очка. Теперь после трех игр на групповом этапе Кубка России подопечные Мурада Мусаева занимают первое место с семью очками. В следующем туре Российской премьер-лиги «Краснодар» сыграет 5 сентября в Самаре с «Крыльями Советов».

Евгений Леонтьев