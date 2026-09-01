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Угроза БПЛА объявлена в Сочи

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников. Все силы и средства города приведены в готовность для обеспечения безопасности, сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Пи угрозе БПЛА рекомендуется укрыться в безопасных местах и не подходить к окнам. Находящимся в зданиях советуют перейти в помещения без окон со сплошными стенами — коридоры, ванные комнаты, туалеты или кладовые. Власти также рекомендуют выбирать помещения, окна которых не выходят на море.

Тем, кто находится на улице, следует укрыться в цокольных этажах ближайших зданий либо на подземных парковках и в переходах. В качестве укрытия не рекомендуется использовать автомобили или пространство у стен многоквартирных домов.

Горожан и туристов призвали сохранять спокойствие и дождаться официального сигнала об отмене угрозы.

Вячеслав Рыжков

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