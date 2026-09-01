Суд в Тюмени взыскал 3,6 млрд с экс-руководителей СБРР Бранденбург и Романюты

Арбитражный суд Тюменской области взыскал с бывших руководителей Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) солидарно 3,6 млрд руб. Решение принято в отношении экс-председателя правления Григория Романюты и бывшего члена правления Инессы Бранденбург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил размер субсидиарной ответственности в 2,26 млрд руб., а также начислил 1,46 млрд руб. мораторных процентов. Дополнительно в пользу компании «Сервис и услуги» взысканы 144,4 млн руб. и 84,4 млн руб. процентов. Начисление процентов продолжится с 1 января 2026 года до полного исполнения судебного акта.

«Основаниями для их привлечения к ответственности послужили выдача технических кредитов, приобретение неликвидных ценных бумаг и иные действия по выводу активов из банка»,— прокомментировали в Агентстве по страхованию вкладов.

Сибирский банк реконструкции и развития был открыт в Тюмени в декабре 1990 года. В числе совладельцев кредитной организации были ООО «Реском-Тюмень» (19,92%), супруга экс-депутата облдумы Сергея Коробова Наталья Коробова (19,25%), экс-председатель правления банка Григорий Романюта (14,29%), Алексей Лебзак (15,61%), Наталья Кобзева (15,47%) и Александр Никулин (15,46%). В феврале 2018 года ЦБ РФ отозвал у СБРР лицензию, а в марте того же года банк был признан банкротом.

В 2023 году Калининский райсуд Тюмени признал бывшую заместителя председателя правления СБРР Инессу Бранденбург виновной в хищении 561 млн руб. средств банка. Ее приговорили к четырем годам колонии. До сентября 2021 года Инесса Бранденбург находилась в международном розыске, пока ее не задержала испанская полиция. Позже ее признали банкротом.

В 2024 году суд заочно приговорил бывшего председателя правления банка Григория Романюту к восьми годам колонии по делу о хищении 561 млн руб. Он находится в розыске.