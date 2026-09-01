Ростовский колледж связи принял более тысячи студентов после модернизации

Ростовский колледж связи и информатики 1 сентября возобновил работу после модернизации в рамках федерального проекта. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы РФ Виктория Абрамченко в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Виктории Абрамченко Фото: соцсети Виктории Абрамченко

По словам парламентария, на базе учреждения сформирован учебно-производственный кластер «Информационные технологии», в котором оборудовали 12 специализированных рабочих зон. С помощью них обучающиеся смогут охватить направления от разработки мобильных приложений и VR/AR до администрирования сетей и создания CRM-систем.

В 2026 году колледж принял более 1 тыс. студентов, а 799 его выпускников уже трудоустроились. По всей Ростовской области в учреждениях среднего профессионального образования 1 сентября к обучению приступили 23 тыс. человек.

Константин Соловьев