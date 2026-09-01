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За лето число свердловских школьников на книжных платформах выросло на 7%

За период летних каникул число пользователей до 17 лет на книжных платформах в Свердловской области увеличилось на 7%, следует из совместного исследования «МегаФона» и «Литрес». Рост интереса к программным произведениям составил 12%.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В исследовании говорится, что читатели в возрасте c 12 до 17 лет интересуются не только произведениями из школьной программы, но и зарубежным фэнтези, научной фантастикой и литературой Young Adult. Ранее "Ъ" писал о росте популярности цифровых фэнтези и падении интереса к бизнес-литературе.

Помимо школьников, активнее читать и слушать цифровые книги стали пользователи старше 55 лет (рост на 3%). «Работающая молодежь 25-34 лет, напротив, снизила читательскую активность летом»,— говорится в сообщении.

В топ-5 самых популярных книг по количеству проданных экземпляров произведений на «Литрес» в Свердловской области вошли «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Капитанская дочка» Александра Пушкина, «Палата №6» Антона Чехова, «Белая гвардия» Михаила Булгакова и «Мы» Евгения Замятина.

Алена Шадрина

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В Свердловской области 1 сентября в школы пошли более 43 тыс. первоклассников

В Свердловской области 1 сентября в школы пошли более 43 тыс. первоклассников

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Всего в школах Свердловской области насчитывается более 550 тыс. учеников

Всего в школах Свердловской области насчитывается более 550 тыс. учеников

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Екатеринбурге 1 сентября за парты сели 207 тыс. школьников

В Екатеринбурге 1 сентября за парты сели 207 тыс. школьников

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В первый класс пошли 16,5 тыс. юных екатеринбуржцев

В первый класс пошли 16,5 тыс. юных екатеринбуржцев

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Всего в Екатеринбурге 168 школ

Всего в Екатеринбурге 168 школ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ученики во время семинара по здоровому питанию

Ученики во время семинара по здоровому питанию

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в AI-лаборатории во время обхода одной из школ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в AI-лаборатории во время обхода одной из школ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Учитель химии у кафедры

Учитель химии у кафедры

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Учитель во время демонстрации работы VR-тренажера

Учитель во время демонстрации работы VR-тренажера

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Макеты человека во время внутриутробной стадии развития в медицинском классе

Макеты человека во время внутриутробной стадии развития в медицинском классе

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Учитель одной из школ, губернатор Свердловской области Денис Паслер, заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в кабинете физики

Учитель одной из школ, губернатор Свердловской области Денис Паслер, заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в кабинете физики

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Макет салона автомобиля скорой помощи в медицинском кабинете одной из школ

Макет салона автомобиля скорой помощи в медицинском кабинете одной из школ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В новом учебном году в Свердловской области по программам «Профессионалитета» в 20 кластерах будут обучаться свыше 34,4 тыс. студентов

В новом учебном году в Свердловской области по программам «Профессионалитета» в 20 кластерах будут обучаться свыше 34,4 тыс. студентов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Учащиеся колледжа за столом с макетами строительной техники

Учащиеся колледжа за столом с макетами строительной техники

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Учащийся колледжа показывает губернатору Свердловской области Денису Паслеру образцы дорожного покрытия

Учащийся колледжа показывает губернатору Свердловской области Денису Паслеру образцы дорожного покрытия

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Учащиеся колледжа во время практических занятий по геодезии

Учащиеся колледжа во время практических занятий по геодезии

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

День знаний в Екатеринбурге

День знаний в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

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В Свердловской области 1 сентября в школы пошли более 43 тыс. первоклассников

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Всего в школах Свердловской области насчитывается более 550 тыс. учеников

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Екатеринбурге 1 сентября за парты сели 207 тыс. школьников

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В первый класс пошли 16,5 тыс. юных екатеринбуржцев

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Всего в Екатеринбурге 168 школ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ученики во время семинара по здоровому питанию

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в AI-лаборатории во время обхода одной из школ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Учитель химии у кафедры

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Учитель во время демонстрации работы VR-тренажера

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Макеты человека во время внутриутробной стадии развития в медицинском классе

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Учитель одной из школ, губернатор Свердловской области Денис Паслер, заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в кабинете физики

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Макет салона автомобиля скорой помощи в медицинском кабинете одной из школ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В новом учебном году в Свердловской области по программам «Профессионалитета» в 20 кластерах будут обучаться свыше 34,4 тыс. студентов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Учащиеся колледжа за столом с макетами строительной техники

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Учащийся колледжа показывает губернатору Свердловской области Денису Паслеру образцы дорожного покрытия

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Учащиеся колледжа во время практических занятий по геодезии

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

День знаний в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

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