За лето число свердловских школьников на книжных платформах выросло на 7%

За период летних каникул число пользователей до 17 лет на книжных платформах в Свердловской области увеличилось на 7%, следует из совместного исследования «МегаФона» и «Литрес». Рост интереса к программным произведениям составил 12%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В исследовании говорится, что читатели в возрасте c 12 до 17 лет интересуются не только произведениями из школьной программы, но и зарубежным фэнтези, научной фантастикой и литературой Young Adult. Ранее "Ъ" писал о росте популярности цифровых фэнтези и падении интереса к бизнес-литературе.

Помимо школьников, активнее читать и слушать цифровые книги стали пользователи старше 55 лет (рост на 3%). «Работающая молодежь 25-34 лет, напротив, снизила читательскую активность летом»,— говорится в сообщении.

В топ-5 самых популярных книг по количеству проданных экземпляров произведений на «Литрес» в Свердловской области вошли «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Капитанская дочка» Александра Пушкина, «Палата №6» Антона Чехова, «Белая гвардия» Михаила Булгакова и «Мы» Евгения Замятина.

Алена Шадрина