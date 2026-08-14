Деньги отложили на полку

В первом полугодии 2026 года продажи бизнес-литературы как в штуках, так и деньгах сократились на 20%. Падение интереса к сегменту издательства связывают с экономической ситуацией и отсутствием новых заметных хитов. Кроме того, долгое время драйвером рынка были книги западных авторов, но сегодня значительная часть описанных в них историй успеха слабо применима к российским реалиям, говорят издатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Продажи бизнес-литературы в первом полугодии 2026 года значительно сократились, рассказали опрошенные “Ъ” издательства и маркетплейсы. Так, у «Бомборы» продажи сократились на 24% в штучном выражении, говорит главный редактор издательства Рамиль Фасхутдинов. У «Альпины» продажи в сегменте также сократились примерно на 20% год к году как в деньгах, так и штуках, подтверждает руководитель направления маркетинговых коммуникаций издательской группы Адель Юсупова.

В «Литрес» отмечают, что выручка от продажи книг по всем моделям монетизации (поштучная покупка, абонемент, подписка) в сегменте за первое полугодие снизилась в годовом выражении на 28% и составила более 119 млн руб. Среди самых продаваемых изданий в сегменте гендиректор группы компаний Сергей Анурьев называет аудиокниги «Думай медленно… решай быстро» от Даниэля Канемана, «Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности» Стивена Кови, а также «Думай и богатей» Наполеона Хилла. В компании уточнили, что в первом полугодии 2025 года к первому полугодию 2024 года в сегменте также наблюдалось снижение на 5%.

У «Манн, Иванов и Фербер» объем продаж бизнес-сегмента остался на уровне прошлого года, отмечает руководитель редакционной группы «Саморазвитие, бизнес и психология» Светлана Мотылькова: «Однако по ряду наименований мы фиксируем прирост продаж на 10–20% к прошлому году, например у книг "OKR в российском бизнесе. Суровое руководство по превращению амбиций в результаты" Павла Алферова и "Принципы" Рэя Далио».

При этом продажи бизнес-литературы на «Авито» за полугодие увеличились на 14% год к году и на 18% — по сравнению со вторым полугодием прошлого года. При этом средняя стоимость книги по бизнесу составила около 870 руб. и за год снизилась на 2%, уточнил представитель «Авито». В Ozon отказались от комментариев.

Сами издатели связывают падение продаж бизнес-литературы с несколькими факторами. Среди них — общее замедление деловой активности, говорит Рамиль Фасхутдинов. Кроме того, меняется сама повестка жанра, считает он: «Долгое время драйвером рынка были книги западных авторов, которые предлагали понятные ориентиры, успешные кейсы и модели развития компаний. Сегодня значительная часть этих примеров воспринимается как менее применимая к российским реалиям, а восточные подходы пока не стали полноценной альтернативой для массовой аудитории».

Также причиной снижения продаж в сегменте может быть отсутствие новых заметных хитов в категории и постепенное сокращение спроса на ранее вышедшие популярные книги, полагает Сергей Анурьев. Классика бизнес-литературы по-прежнему формирует топ продаж, однако многолетние бестселлеры уже хорошо знакомы ядру аудитории, а новых книг, способных привлечь дополнительный спрос, среди лидеров практически нет, объясняет топ-менеджер.

Кроме того, на динамику категории влияет развитие подписной модели, добавляет господин Анурьев. «Бизнес-книги традиционно относятся к дорогой литературе с низкой дочитываемостью. Если произведение доступно по подписке, у пользователя нет необходимости покупать его поштучно. Он может прочитать или послушать только интересные ему главы. В результате категория недополучает выручку от поштучных продаж, а доход от прочтения в подписке распределяется в зависимости от фактического потребления контента и для таких книг составляет незначительную сумму с одного пользователя»,— резюмирует он.

Юлия Юрасова