Самиздат переписал книжный рынок

Книжный рынок в кризисе. Но только не электронный самиздат — фэнтези, любовные романы и детективы. По данным «Литрес», объем этого сегмента в первом квартале 2026-го уже превысил 2,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Секрет успеха: жанровая специфика, которая затрагивает как темное ромэнтези, так и ЛитРПГ (литературная ролевая игра), а также понятные повторяющиеся сюжеты. Что еще важнее — способность авторов выпускать новую часть серии раз в полгода. В этой контентной войне в итоге выигрывают гибридные платформы за пределами традиционных издательств.

Подразделение Amazon — KDP — зарабатывает по $2 млрд в год. Сопоставимые цифры и на азиатском рынке, в частности у платформы Yuewen, где как раз публикуются разошедшиеся и среди российской аудитории китайские новеллы. Показательные примеры авторов уже в российском топе самиздата — Анна Джейн, Элис Нокс, Роман Прокофьев, перечисляет руководитель направления собственного контента группы компаний «Литрес» Полина Байманова:

«Популярность любовных романов, фэнтези и фантастики в самиздате — это не тренд 2026 года. Устойчивое лидерство этих жанров прослеживается минимум с конца 2010-х. Во-первых, эти жанры легко превращаются в серии, дают сильную эмоцию, позволяют авторам, с другой стороны, быстро выпускать продолжение, подсаживая таким образом читателя на крючок».

По итогам 2025 года весь рынок российского самиздата участники оценивали примерно в 8,5 млрд руб. В «Литресе» тогда допускали, что в 2026-м он преодолеет отметку в 10 млрд руб. Оптимистичны были и другие сервисы. Среди крупнейших — «Литнет», «Литгород», «Литмаркет» и Author.Today. И прогнозы оправдываются, отмечает директор департамента новых технологий J’son and Partners Consulting Дмитрий Колесов:

«Платформы говорят о совершенно феноменальных цифрах. На крупнейших из них людей, которые опубликовали хотя бы одно произведение, больше 100 тыс. Рождается и умирает их популярность буквально за два-три месяца. То есть это очень живой механизм с огромным количеством авторов и тем. В 2023 году самиздат в деньгах вырос на 37%, в 2024-м — 42%, в 2025-м — 30%. Это лучшие темпы роста. Из развлекательных сервисов что-то подобное могут продемонстрировать только онлайн-кинотеатры».

При этом рост на рынке издательских книг за последние годы снизился с тех же 30% до 11%, делятся собеседники “Ъ FM”. В Ассоциации книгораспространителей уже били тревогу из-за падающих тиражей. Сыграли свою роль и слабый потребительский спрос, и налоги, и серьезно ужесточившийся комплаенс. А в самиздате можно в кратчайшие сроки выпустить серию из 30 книг — и потом столько же приквелов по той же вселенной, говорит литературный обозреватель, писатель Денис Лукьянов:

«Такая литература тоже нужна и важна. Это практически всегда определенные жанры, которые зачастую не читаются в бумаге. Если печатаются, то только для ярых фанатов. В свое время "Литрес" запускал серию "ЛитРес: Издательство", где публиковал в том числе романы авторов, которые в самиздате очень хорошо печатались, но в бумаге они шли не очень хорошо. И это нормальная тенденция для самиздата, который имеет свою аудиторию: она читает много произведений в цифровом формате».

Для сравнения: как узнал “Ъ”, например, продажи бизнес-литературы упали в первом полугодии на 20%. Истории успеха в них слабо применимы к российским реалиям, говорят издатели.

Александра Абанькова