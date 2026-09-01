РФС рассмотрит обращение «Ростова» из-за судейства в игре против «Краснодара»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрит обращения «Ростова» и воронежского «Факела» по поводу работы арбитров в матчах шестого тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Ростов» 29 августа в гостях уступил «Краснодару» со счетом 0:1. Главный арбитр встречи Никита Новиков не назначил два пенальти в ворота хозяев. Ростовский клуб оспаривает решение судьи в эпизоде с игрой рукой в штрафной площади «Краснодара», а также отмену 11-метрового в ворота краснодарцев после вмешательства VAR.

В тот же день «Факел» на своем поле проиграл петербургскому «Зениту» — 0:1. Единственный гол гости забили с пенальти, назначенного на первой компенсированной минуте второго тайма. Именно это решение стало причиной обращения воронежского клуба в ЭСК РФС.

Комиссии предстоит оценить спорные эпизоды и решения арбитров по итогам рассмотрения обращений клубов.

Вячеслав Рыжков