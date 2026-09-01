ЮФО обеспечивает около 11,4% российского производства свежесрезанных цветов

К началу учебного года в России ожидается продажа около 9 млн букетов, а совокупные расходы покупателей на цветы к 1 сентября могут составить порядка 30 млрд руб. При этом традиционные букеты из роз постепенно уступают место композициям из сезонных цветов, а отечественные производители продолжают увеличивать присутствие на внутреннем рынке, отмечают аналитики Россельхозбанка. На Южный федеральный округ приходится около 11,4% производства свежесрезанных цветов в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Средняя стоимость букета к Дню знаний оценивается в 3–3,5 тыс. руб. Одними из наиболее востребованных цветов в этом сезоне стали астры, хризантемы, георгины, гортензии и циннии. Флористы дополняют композиции декоративной капустой, гиперикумом, злаками, колосьями, ветвями и сухими семенными коробочками.

Южный федеральный округ обеспечивает около 11,4% российского производства свежесрезанных цветов — порядка 39 млн штук. Основными регионами-донорами отечественного цветоводства на юге остаются Краснодарский край и Адыгея. Здесь выращивают в том числе подсолнухи, садовые розы, циннии и статицу, а букеты дополняют зеленью, рускусом и эвкалиптом.

Параллельно растет доля отечественных цветов на российском рынке. В первом полугодии 2026 года российские производители обеспечили около 23% объема рынка свежесрезанных цветов. По оценке РСХБ, до конца года производство может достигнуть 450 млн цветов, а доля российских компаний — вырасти до 25%.

Дальнейший рост отрасли аналитики связывают с вводом новых тепличных комплексов, выходом на проектную мощность предприятий, запущенных в последние годы, а также государственными мерами поддержки и льготным кредитованием. Дополнительным фактором развития становятся цифровизация и автоматизация производства.

В РСХБ считают, что при сохранении текущей динамики отечественные цветоводы способны существенно увеличить свою долю рынка. По оценке руководителя Центра устойчивого развития Россельхозбанка Натальи Худяковой, к 2030 году российское производство может обеспечивать до половины потребности внутреннего рынка в свежесрезанных цветах.

Вячеслав Рыжков