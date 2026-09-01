Кубань стала одним из лидеров по числу введенных школ в 2026 году

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край стали лидерами по числу новых школ, введенных в эксплуатацию в первом полугодии 2026 года. В каждом из трех регионов построили по пять объектов, сообщили «РИА Недвижимость» в ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Всего за первые шесть месяцев года в России ввели 36 зданий школ на 25,2 тыс. учеников. Их общая площадь превысила 466,7 тыс. кв. м. Еще четыре школы были открыты в Московской области, по две — в Ханты-Мансийском автономном округе и Якутии. Новые объекты также появились в Тамбовской, Тверской, Ленинградской, Псковской, Ростовской и Тюменской областях, Кемеровской области, Красноярском крае и Бурятии. Около четверти введенных в эксплуатацию школ расположены в сельской местности.

До конца 2026 года в России планируется завершить строительство 214 объектов школьной инфраструктуры почти на 150 тыс. мест. В настоящее время на этапах проектирования и строительства находятся 483 школы общей площадью более 6,6 млн кв. м, рассчитанные более чем на 356 тыс. учащихся.

Вячеслав Рыжков