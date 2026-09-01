Лучше рублями

В Ростовской области суд отказал ООО «Химтек» в обжаловании штрафа за занижение таможенной стоимости поставки химикатов из ОАЭ на $1 млн за счет игры на курсе доллара. Суд подтвердил: если импортер оплатил товар в рублях до подачи декларации, в таможенную стоимость включается фактически уплаченная сумма, а не пересчет по курсу ЦБ на дату регистрации декларации. Эксперты считают, что обжаловать решение не удастся.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении иска ООО «Химтек» (Республика Башкортостан) к Южной оперативной таможне и Новороссийской таможне об отмене решения о привлечении к штрафу за занижение таможенной стоимости промышленных химикатов. Суть спора состоит в том, что ООО «Химтек» импортировало партию триоксида молибдена из ОАЭ по контракту с компанией ABD Trading F.Z.E. на сумму более $1 млн. Оплата производилась через агента — ГК Commodities Hub Limited — по агентскому договору. 21 марта 2025 года «Химтек» перечислил агенту 91,6 млн руб. по курсу 88,678 руб. за доллар, оговоренному в заявке на платеж. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

29 октября 2025 года при подаче декларации на товары «Химтек» заявил таможенную стоимость более 82,4 млн руб., пересчитав те же $1 млн уже по курсу ЦБ, действовавшему на дату регистрации декларации. Разница составила 9,1 млн руб.

Новороссийская таможня сочла это нарушением, поскольку фактически уплаченная цена товара — 91,6 млн руб. — и должна была быть заявлена как основа таможенной стоимости. Корректировка привела к доначислению таможенных платежей на 1,8 млн руб. Компания была привлечена к ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ «Недостоверное декларирование сведений о таможенной стоимости, повлекшее занижение платежей» со штрафом 915,3 тыс. руб., что составляет половину суммы занижения или минимальный размер санкции.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Химтек» зарегистрировано в Стерлитамаке (Башкортостан) 25 августа 2017 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля промышленными химикатами. Учредитель — Антон Сараев. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

Основной спор развернулся вокруг порядка определения таможенной стоимости, когда оплата по контракту в иностранной валюте фактически произведена в рублях до подачи декларации.

«Химтек» настаивал на применении п. 8 ст. 38 Таможенного кодекса ЕАЭС, согласно которому пересчет иностранной валюты в рубли производится по курсу ЦБ на день регистрации таможенной декларации. Компания полагала, что именно этот курс, а не курс, по которому фактически состоялась оплата, формирует таможенную стоимость.

Суд с этим не согласился. Как следует из решения, п. 8 ст. 38 ТК ЕАЭС — специальная норма, применяемая только когда пересчет действительно необходим. Если оплата товара в рублях состоялась до регистрации декларации, таможенной стоимостью является фактически уплаченная сумма.

Ключевую роль сыграло письмо Минфина России от 12.02.2025 № 27-01-21/12637, опубликованное 19 февраля 2025 года на сайте ФТС и в «КонсультантПлюс», в котором ведомство прямо разъяснило: если расходы, установленные договором в иностранной валюте, осуществлены в рублях по курсу ЦБ на день фактической оплаты, такие расходы при определении таможенной стоимости по методу 1 включаются в фактически понесенном размере. Пересчет по курсу на дату регистрации ДТ в этом случае не требуется.

Суд указал, что письмо Минфина было опубликовано за восемь месяцев до подачи декларации «Химтеком», и компания имела реальную возможность применить правильный подход.

Довод «Химтека» о том, что решение, устанавливающее порядок заполнения декларации таможенной стоимости, предписывает пересчет по курсу на день регистрации декларации, суд отклонил.

Компания просила признать нарушение малозначительным и заменить штраф на предупреждение. Суд отклонил оба довода, поскольку нарушение посягает на экономическую безопасность.

При этом суд учел смягчающее обстоятельство: «Химтек» в течение года не привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. Штраф назначен в минимальном размере, предусмотренном санкцией.

Формально у ООО «Химтек» сохраняется право на апелляционное обжалование, однако перспективы отмены решения невысоки, считает старший юрист компании «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс, ознакомившийся с материалами дела.

«Суд подробно исследовал агентский договор и платежные документы и мотивированно отклонил все доводы общества, а новых аргументов, способных изменить исход дела, из материалов не усматривается»,— отмечает эксперт.

Он добавил, что теоретически позицию общества могло бы усилить указание на расхождение между курсом, примененным агентом при расчете рублевой суммы, и официальным курсом ЦБ на дату платежа, однако такой довод в решении не отражен и его перспективность заранее оценить нельзя.

Наталья Белоштейн