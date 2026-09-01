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С начала года кубанские семьи направили 1,4 млрд рублей маткапитала на образование детей

С начала 2026 года около 14 тыс. семей в Краснодарском крае направили 1,4 млрд руб. средств материнского капитала на образование детей. Деньги используются для оплаты обучения в детских садах, школах, колледжах и вузах, а также дополнительных образовательных программ, сообщили в Отделении СФР по Краснодарскому краю.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Распорядиться маткапиталом можно в том числе для оплаты языковых курсов, автошкол, творческих и спортивных секций. Кроме того, средства разрешается направлять на оплату проживания студента и коммунальных услуг в общежитии на период обучения.

Учебная организация должна иметь лицензию на образовательную деятельность и находиться на территории России. Мера поддержки распространяется на родных и усыновленных детей в возрасте до 25 лет.

Подать заявление на распоряжение средствами маткапитала родители могут непосредственно в образовательной организации, если между ней и Отделением Социального фонда России по Краснодарскому краю заключено соглашение об информационном взаимодействии. В таком случае предоставлять договор на оказание платных образовательных услуг не требуется: необходимые сведения фонд получает от учебного заведения в электронном виде.

По словам управляющего Отделением СФР по Краснодарскому краю Дмитрия Фурсы, материнский капитал остается одним из инструментов поддержки семей при получении детьми образования.

Вячеслав Рыжков

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