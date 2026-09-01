Огонь идет по лесу

Возгорание в горах Ялты, которое началось 19 августа, до сих пор полностью не потушили. Власти утверждают, что у них достаточно сил и средств для борьбы с пожаром. При этом официальные данные о площади возгорания не обновляли с 21 августа — тогда она достигла 50 га. Продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, введенный главой республики неделю назад. По данным сотрудников заповедника, огонь в основном прошелся по скальным участкам, однако точный ущерб от ЧС еще предстоит оценить.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Тушение природного пожара в горно-лесной местности над Ялтой продолжается уже третью неделю. По последним данным республиканского управления МЧС, работы ведутся на трех участках заповедника, наиболее активно — на одном из них. В ведомстве уточнили, что группировка сил круглосуточно перепроверяет пройденные огнем территории, чтобы не допустить повторных возгораний.

«Силы и средства сводной группировки продолжают работу по ликвидации пожара в горно-лесной местности Ялтинского округа. Сохраняется вероятность распространения огня на участках, уже пройденных пожаром. В достаточном количестве сил и средств на месте ликвидации имеется»,— заявили в региональном главке МЧС.

По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, ход тушения находится на личном контроле министра МЧС России и главы Республики Крым. «Не всегда погодные и иные условия позволяют задействовать технику, пожар бушует в труднодоступных местах, но тем не менее делается все необходимое, работают и приданные силы. Это представители различных служб, в том числе из материковой части России, имеющие большой опыт тушения подобных пожаров. Всего задействовано 600 сотрудников различных ведомств, а также порядка 50 волонтеров»,— сообщила госпожа Павленко.

Она также призвала жителей не поддаваться паническим настроениям. «И самое главное — фиксируем раскачку панической информации о нехватке сил и средств, о бездействии служб, о сборе денег на тушение. Это абсолютная ложь, вражеские технологии, направленные на раскачивание общества. Подобные комментарии будут удаляться, а их авторы — блокироваться. Все необходимое в эти дни оперативно направляется на место»,— подчеркнула мэр Ялты. При этом волонтеры на мотоциклах и джипах, готовые помочь с подвозом воды в труднодоступные места, по-прежнему нужны. Контакты ЕДДС Ялты опубликованы в канале мэра города в Max.

Пожар в урочище Темира Ялтинского горно-лесного заповедника (входит в ФГБУ «Заповедный Крым») начался 19 августа. Первоначально площадь возгорания составляла 6 га, но из-за усиления ветра до 15 метров в секунду и жаркой погоды к 21 августа она выросла до 50 га. С тех пор официальные данные о росте площади не уточнялись, однако, по заверению спасателей, угроза перехода огня на жилые кварталы Ялты отсутствует.

Власти не называли причин пожара. Глава Крыма Сергей Аксенов 25 августа подписал указ о введении на территории Ялтинского горно-лесного заповедника режима чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня. Руководство операцией по ликвидации ЧС поручено премьер-министру республики Юрию Гоцанюку.

Как сообщили «Ъ-Кубань» в ФГБУ «Заповедный Крым», 31 августа пожар был локализован. В настоящее время специалисты ведут круглосуточное наблюдение за территорией, особое внимание уделяя малейшим признакам задымления.

«Это обычная ситуация для подобных ландшафтов: местами продолжает тлеть корневая система деревьев либо выгорает старая подстилка — сухие стволы и валежник. Все такие очаги оперативно выявляются и немедленно тушатся»,— уточнили в учреждении.

В заповеднике рассчитывают, что полная ликвидация пожара произойдет в ближайшие дни — ориентировочно 2–3 сентября.

Главной проблемой при борьбе с огнем остается крайне сложная доступность места происшествия: пожар бушует в зоне скальных участков, куда существенно затруднен проезд спецтехники и подача воды.

Сумма ущерба, нанесенного природной экосистеме, в настоящий момент не подсчитывается — оценка начнется после завершения всех противопожарных мероприятий. Для сравнения: в июле 2025 года ущерб от пожара в Ялтинском горно-лесном заповеднике, где сгорел 1 га леса, был оценен в 12,9 млн руб.

Ялтинский горно-лесной заповедник является домом для десятков редких видов животных и растений. Согласно данным с официального сайта ФГБУ «Заповедный Крым», здесь обитают крымский благородный олень — символ заповедника и самое крупное млекопитающее крымских лесов, а также европейская косуля, заяц-русак, крымский подвид лисицы и ласки. В Красную книгу Республики Крым здесь занесены многие виды летучих мышей, включая большого и малого подковоноса, а также барсук и малая кутора.

Около 75% площади заповедника занято хвойными и широколиственными лесами. Основу лесообразующих пород составляет сосна крымская (59% площади), а также дубовые и буковые леса. Кроме того, здесь произрастают реликтовые растения, существующие на планете миллионы лет: можжевельник высокий, земляничник мелкоплодный, фисташка туполистная и тис ягодный.

Наталья Решетняк