«Ростовпассажиртранс» могут признать банкротом из-за долга в 59,8 млн рублей

В арбитражный суд Ростовской области поступило заявление ООО «Магистраль» с требованием признать МУП МТК «Ростовпассажиртранс» несостоятельным. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел. Заседание по рассмотрению иска запланировано на 1 сентября 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее, в феврале 2026 года, «Магистраль» уже обращалась в суд с требованием взыскать с ростовского перевозчика 59,8 млн руб. задолженности за поставленные горюче-смазочные материалы. Предприятие объяснило неоплату резким ростом цен на топливо и запчасти, неактуальным тарифом на регулярные пассажирские перевозки в Ростове-на-Дону, а также отсутствием компенсаций от властей за перевезённых федеральных льготников. Суд взыскал с «Ростовпассажиртранса» 59,8 млн руб. основного долга, 9,4 млн руб. пени и 885 тыс. руб. государственной пошлины.

В ходе восьмого заседания Ростовской-на-Дону городской Думы представители администрации города сообщили, что «Ростовпассажиртрансу» выделили субсидию в размере 55 млн рублей для закрытия задолженности.

Мария Хоперская