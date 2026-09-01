Интернет-ритейлер Shein привлек на IPO $1,7 млрд при общей оценке $26,3 млрд

Китайский интернет-ритейлер Shein провел первичное размещение своих акций на Гонконгской бирже и привлек 13,6 млрд гонконгских долларов ($1,7 млрд). В первый день торгов, 1 сентября, акции компании упали на 10%. Тем самым оценка компании на IPO составила $26,3 млрд — ниже прогнозов, сделанных в конце августа перед размещением.

Shein несколько лет планировала IPO, рассматривая также варианты размещения в Нью-Йорке и Лондоне. В 2022 году оценка компании достигала $100 млрд. С тех пор капитализация Shein упала почти в четыре раза. Этому способствовали регуляторное давление на компанию в разных странах, повышение пошлин и налогов на доставку в США и ЕС, критика Shein за негативное влияние на окружающую среду, провоцирование чрезмерного потребления и плохие условия труда на фабриках.

Как отмечает директор по инвестиционной стратегии банка Saxo Чару Чананы, не слишком удачный выход Shein на биржу свидетельствует о том, что инвесторы не уверены в том, что компании удастся вернуться к росту продаж. Ритейлеру становится сложнее поддерживать очень низкие цены, являющиеся его конкурентным преимуществом, считает госпожа Чанана.

Яна Рождественская