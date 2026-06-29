ЕС вводит таможенный сбор на посылки стоимостью до €150

С 1 июля текущего года в Евросоюзе начнет действовать временный таможенный сбор в размере €3 на недорогие коммерческие посылки из стран, не входящих в ЕС, сообщает The Guardian. Мера коснется в первую очередь посылок из Китая. Как объяснили в Еврокомиссии, это должно обезопасить европейских производителей от «недобросовестной конкуренции», а также защитить граждан от «опасных товаров».

По решению Еврокомиссии, новый таможенный сбор распространяется на коммерческие посылки стоимостью до €150. Причем €3 будут взиматься не со всей посылки, а с каждой категории товаров в ней. Если в посылке находится пальто, книга и чашка, то есть товары из разных категорий, тогда получателю придется доплатить €9.

В Еврокомиссии надеются, что новый сбор заставит европейцев лишний раз задуматься о покупке дешевых товаров. Сейчас мера вводится временно — она будет действовать до 1 июля 2028 года. К тому моменту ЕС планирует запустить единый таможенный хаб данных. Планируется, что он позволит рассчитывать пошлины на все посылки по процентным ставкам, отдельным для каждого типа товара. Для посылок дороже €150 продолжают действовать стандартные правила импорта. Размер пошлины рассчитывается исходя из стоимости товара и его доставки, НДС и перевозки.

Решение о необходимости дополнительного сбора было принято Еврокомиссией в декабре 2025 года. В Еврокомиссии указали, что число дешевых посылок, приходящих в ЕС, выросло вчетверо за четыре года и в 2025 году достигло 5,9 млрд. Около 90% таких отправлений приходят из Китая, в основном из онлайн-магазинов, включая Shein и Temu.

Это, по мнению ЕК, «подрывает позиции европейских производителей». Еврокомиссия сослалась на исследование, согласно которому 60% ввозимых в ЕС онлайн-заказов содержат товары, не соответствующие европейским требования и потому «небезопасны для потребителей». В мае европейские регуляторы уже оштрафовали Temu на €200 млн за продажу нелегальной и опасной продукции.

Алена Миклашевская