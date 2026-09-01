Возбуждено дело после ЧП в красноярской школе

Уголовное дело возбуждено после нападения девочки на учительницу в школе Канска (Красноярский край). «Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетней», — рассказали в региональном управлении СКР, не уточнив, по какой статье Уголовного кодекса расследуется дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», по предварительной информации, девочка распылила газовый баллончик. Также она бросила горючую смесь на третьем этаже и напала с ножом на учительницу и рабочего учебного заведения. Всего в результате инцидента пострадали пятеро детей и двое взрослых.

Илья Николаев