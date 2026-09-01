В Канске школьница распылила баллончик и напала с ножом на учительницу

В Красноярском крае пятеро детей и двое взрослых пострадали в результате нападения ученицы в одной из школ в Канске, проинформировал ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. Правоохранительные органы инцидент не комментируют.

По предварительной информации, девочка распылила газовый баллончик. Также она бросила горючую смесь на третьем этаже и напала с ножом на учительницу, сообщает Kras Mash. Мать одного из учеников вытолкнула школьницу в коридор, где та, по неподтвержденным данным, напала на рабочего школы.

Школьницу поймали сотрудники учебного заведения. Местные СМИ пишут, что у девочки были конфликтные отношения с отдельными учениками и педагогами. Возраста уголовной ответственности она не достигла.

Илья Николаев