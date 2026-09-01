Оперштаб Кубани опроверг информацию об ограничениях на выезд мужчин из региона

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о подписании губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым директивы о временных ограничениях на выезд мужчин и усилении мобилизационного контроля с 10 по 27 сентября. В оперативном штабе региона эту информацию назвали фейком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В официальном сообщении подчеркивается, что данный документ является подделкой, составленной с многочисленными ошибками и нарушениями правил делопроизводства. Никаких подобных документов губернатор не подписывал.

Жителей и гостей Краснодарского края призывают быть внимательными и доверять только официальным источникам информации.

Алина Зорина