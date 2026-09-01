На новой «Ямал Арене» в Салехарде в День города пройдет ледовое шоу

В Салехарде готовится к открытию многофункциональный спортивный комплекс «Ямал Арена» — крупнейший подобный объект в Арктике. Сейчас строители заканчивают работы по отделке стен и устройству подвесных потолков, сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Кроме того, на завершающей стадии находятся прокладка внутренних кабельных линий и слаботочных сетей, а также монтаж систем вентиляции, пожаротушения и видеонаблюдения. На входах устанавливают оборудование контроля, идет благоустройство прилегающей территории.

По словам губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, первое крупное мероприятие пройдет на арене совсем скоро. «Крупнейший в округе спортобъект готовится принять первое масштабное событие: отметим День города вместе с тысячами горожан большим ледовым шоу. Сейчас работы на финишной прямой»,— сообщил глава региона. Празднование дня рождения Салехарда в этом году пройдет 12 сентября.

Строительство «Ямал Арены» началось в 2016 году, основные работы завершились в первом квартале 2026 года. Площадь спортивного комплекса составляет 31 тыс. кв. м, в нем будут обустроены ледовая арена с трибуной на 2,8 тыс. зрителей и универсальный 50-метровый бассейн с прыжковой вышкой и трибуной на 500 зрителей. На площадке будут проводиться соревнования и учебно-тренировочные занятия по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, плаванию, прыжкам в воду с трамплина и другим водным видам спорта, а также занятия по гандболу, волейболу, мини-футболу, теннису и бадминтону. На ней также предусмотрена возможность проведения культурно-зрелищных мероприятий.

Ирина Пичурина