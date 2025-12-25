Основные работы на «Ямал Арене» закончат в первом квартале 2026 года

В Салехарде основные работы по строительству многофункционального спортивного комплекса «Ямал Арена» планируется закончить до конца первого квартала 2026 года. Как сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), после этого объект будет передан в систему физкультуры и спорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Сейчас в спорткомплексе ведутся чистовые отделочные работы и монтаж инженерного оборудования. Универсальный спортивный зал практически готов, в зоне бассейна установлены трибуны. На большой ледовой арене монтируют видео- и звуковое оборудование, завершается покрытие пола, а малая арена уже залита льдом — там проводятся работы с электросетями. В феврале начнутся пусконаладочные работы оборудования спорткомплекса.

«Ямал Арена» станет новой основной базой спортивной школы «Ямал». Комплекс, включающий две ледовые арены, позволит проводить тренировки по хоккею и фигурному катанию, а также принимать соревнования всероссийского и международного уровня. Планируется открытие секции скалолазания и занятия по программе «Мама плюс малыш» для детей с трехмесячного возраста.

Строительство «Ямал Арены» началось в 2016 году. Площадь спортивного комплекса составляет 31 тыс. кв. м, в нем будет обустроена ледовая арена с трибуной на 2,8 тыс. зрителей и универсальный 50-метровый бассейн с прыжковой вышкой и трибуной на 500 зрителей. На площадке будут проводиться соревнования и учебно-тренировочные занятия по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, плаванию, прыжкам в воду с трамплина и другие водные виды спорта, также занятия по гандболу, волейболу, мини-футболу, теннису и бадминтону.

Ирина Пичурина