Над Крымом и другими регионами РФ сбили 516 БПЛА

Над территориями Республики Крым и других регионов России ликвидировали 516 беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 31 августа до 08:00 1 сентября. Беспилотники сбили над Крымом и Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей и Московского региона.

На территории Краснодарского края продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотных летательных аппаратов, работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Ограничение распространяется на сведения о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.

Ранее сообщалось, что в мобильном приложении «Моя Кубань» появился сервис поиска ближайших укрытий на случай угрозы атаки беспилотников. Приложение автоматически определяет геолокацию пользователя и показывает ближайшие заглубленные помещения с необходимой информацией о них. Карта работает и в офлайн-режиме при условии предварительной загрузки данных.

Алина Зорина