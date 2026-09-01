Причину пожара на Амурском ГХК пока не установили

Из-за пожара на строящемся Амурском газохимическом комплексе его запуск будет отложен, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, причина пожара еще не установлена.

«По этому инциденту работает профессиональная команда. Сейчас основная задача — разобраться в причинах этого инцидента, чтобы не повторять его впредь»,— рассказал господин Орлов в интервью «РИА Новости» на ВЭФ.

Губернатор пояснил ТАСС, что ввод ГХК в эксплуатацию отсрочен из-за пусконаладочных работ. «Делают все возможное, чтобы максимально снизить последствия, сократить сроки, потому что объект должен был вводиться вот сейчас на форуме»,— заверил он.

Амурский ГХК — одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. 25 августа на его территории произошло возгорание, предварительно, на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. В результате погиб россиянин и 14 иностранцев. Всего за медицинской помощью обращались не менее 150 человек. СКР возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Подробности — в материале «Ъ» «Возгорание на газу».