Причину пожара на Амурском ГХК пока не установили
Губернатор Ролов: причина пожара на Амурском ГХК пока не установлена
Из-за пожара на строящемся Амурском газохимическом комплексе его запуск будет отложен, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, причина пожара еще не установлена.
«По этому инциденту работает профессиональная команда. Сейчас основная задача — разобраться в причинах этого инцидента, чтобы не повторять его впредь»,— рассказал господин Орлов в интервью «РИА Новости» на ВЭФ.
Губернатор пояснил ТАСС, что ввод ГХК в эксплуатацию отсрочен из-за пусконаладочных работ. «Делают все возможное, чтобы максимально снизить последствия, сократить сроки, потому что объект должен был вводиться вот сейчас на форуме»,— заверил он.
Амурский ГХК — одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. 25 августа на его территории произошло возгорание, предварительно, на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. В результате погиб россиянин и 14 иностранцев. Всего за медицинской помощью обращались не менее 150 человек. СКР возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Подробности — в материале «Ъ» «Возгорание на газу».
25 августа на Амурском газохимическом комплексе (ГХК) произошел крупный пожар, в результате которого погибли семь человек, шестеро из которых были гражданами Китая. В больницах остаются 30 пострадавших, при этом девять человек спецбортом МЧС были отправлены в Москву для дальнейшего лечения. Прокурор Амурской области Андрей Мондохонов выехал в Свободный, где подчеркнул необходимость всестороннего и объективного изучения обстоятельств происшествия.
Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что Роспотребнадзор проводит лабораторный контроль воздуха после пожара на Амурском ГХК, не выявив превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. Тем не менее, местные жители жаловались на запах газа, что, по словам главы Свободненского района Эльвиры Агафоновой, объясняется продуктами горения технологических смесей и материалов.
Запуск Амурского ГХК, совместного проекта России и Китая, планировался на 2027 год, но после инцидента компания пообещала дополнительные выплаты семьям погибших и пострадавшим. Ранее, 27 августа 2025 года, на этом же комплексе погиб сотрудник подрядной организации при испытаниях технологического трубопровода, когда разрыв шва привел к обвалу грунта и падению трубы.