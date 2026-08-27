При пожаре на Амурском ГХК погиб россиянин и 14 иностранцев

На Амурском газохимическом комплексе (ГХК), где 25 августа произошел пожар, завершились поисково-спасательные работы. Подтверждена гибель 15 сотрудников подрядных организаций, сообщила пресс-служба предприятия. Из них один россиянин, остальные — иностранные граждане.

В медицинских учреждениях остаются 39 человек. Девятерых доставили спецбортом санавиации в Москву, они будут лечиться в федеральных медцентрах. Амурский ГХК направит дополнительные выплаты семьям погибших и пострадавших.

Специалисты предприятия и МЧС приступили к аварийно-восстановительным работам. Те объекты, которые пожар не затронул, продолжают работать штатно. На прилегающих территориях и в населенных пунктах, включая Свободный (ГПХ находится в 15 км от города), идет непрерывный контроль качества воздуха.

Амурский ГХК — одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. 25 августа на его территории произошло возгорание, предварительно, на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Основное оборудование комплекса не повреждено.

Всего за медицинской помощью обращались не менее 150 человек. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Возгорание на газу».