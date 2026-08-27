При пожаре на Амурском ГХК погиб россиянин и 14 иностранцев
На Амурском газохимическом комплексе (ГХК), где 25 августа произошел пожар, завершились поисково-спасательные работы. Подтверждена гибель 15 сотрудников подрядных организаций, сообщила пресс-служба предприятия. Из них один россиянин, остальные — иностранные граждане.
В медицинских учреждениях остаются 39 человек. Девятерых доставили спецбортом санавиации в Москву, они будут лечиться в федеральных медцентрах. Амурский ГХК направит дополнительные выплаты семьям погибших и пострадавших.
Специалисты предприятия и МЧС приступили к аварийно-восстановительным работам. Те объекты, которые пожар не затронул, продолжают работать штатно. На прилегающих территориях и в населенных пунктах, включая Свободный (ГПХ находится в 15 км от города), идет непрерывный контроль качества воздуха.
Амурский ГХК — одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. 25 августа на его территории произошло возгорание, предварительно, на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Основное оборудование комплекса не повреждено.
Всего за медицинской помощью обращались не менее 150 человек. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Возгорание на газу».
В результате пожара на Амурском ГХК 25 августа 2026 года погибли семь человек, один из них — гражданин России, шесть — Китая, а судьба ещё девяти граждан Китая из подрядной организации оставалась неизвестной. На следующий день, 26 августа 2026 года, поисково-спасательные работы продолжались, и было обнаружено тело одного из девяти пропавших, увеличив общее число погибших до восьми человек. Тогда же спецборт МЧС России доставил в Москву девятерых пострадавших, которые были отправлены из Благовещенска для лечения в федеральных медцентрах.
По состоянию на 27 августа 2026 года в больницах оставались 30 человек, пострадавших при пожаре на Амурском ГХК, их состояние оценивалось как средней и тяжелой степени тяжести. В ту же дату Амурский Минздрав сообщил, что восемь человек находятся в Амурской областной клинической больнице, а остальные — в Свободненской межрайонной больнице, все они под круглосуточным наблюдением.