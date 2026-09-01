На Кубани количество регистраций селлеров сократилось в 1,7 раза в 2026 году

В Краснодарском крае за первые семь месяцев 2026 года под ОКВЭД «Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет» зарегистрировалось 325 организаций. Это в 1,7 раза меньше, чем в январе—июле 2025 года, когда на рынок вышло 563 компании. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики проекта «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Эксперты говорят, что отрицательная динамика связана с охлаждением экономики, снижением покупательной способности и ростом налоговой нагрузки. В июле—августе к этому добавились удары ВСУ по крупным логистическим центрам, в результате которых тысячи селлеров понесли убытки. Как ранее писал «Ъ-Кубань», за год количество селлеров в Краснодарском крае сократилось на 8,1%, а с начала года — на 6,2%.

«Минфин РФ 24 августа объявил о годовой отсрочке по НДС, налогу на прибыль, налогам по упрощенной системе и страховым взносам для тех, чей ущерб превысил 5% годового дохода, и о моратории на проверки. По формулировке самого ведомства это "постановления, внесенные в правительство" — проект, а не принятый акт. ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты пострадавшим и не начислять штрафы за просрочку. Главная сложность — не в условиях, а в доступе. Склады разрушены, и теперь каждому продавцу предстоит доказывать сам факт происшествия с его товаром и документально подтверждать объем потерь. Все упирается в документы, которых у предпринимателя пока нет. А сам бизнес удерживать нужно было еще вчера»,— прокомментировал предприниматель, финансовый консультант Павел Запороцкий.

Председатель комитета по цифровым платформам ККО «Опора России» Мария Байдала отметила, что многие пострадавшие селлеры сталкиваются с трудностями в получении финансовых средств, так как льготные займы часто требуют залога, который у малых предпринимателей отсутствует. «Необходимо разработать более гибкие механизмы поддержки, такие как безвозмездные гранты или субсидии для восстановления бизнеса. Кроме того, важна организация консультационных центров, которые могли бы помочь предпринимателям адаптироваться к новым условиям и найти пути выхода из кризиса»,— считает эксперт.

По мнению первого заместителя ТПП Краснодарского края Егора Робского, предложенные меры поддержки не покрывают ущерб кубанских селлеров. Кроме того, не хватает прозрачного и быстрого механизма оценки понесенных потерь, полноценной страховой модели для товара и логистики на случай новых атак ВСУ, а также отдельной программы восстановления оборотного капитала.

Подробнее о том, что меняется в торговле на маркетплейсах после ударов ВСУ по логистическим центрам Wildberries и Ozon,— в материале «Селлеры уходят».

Маргарита Синкевич