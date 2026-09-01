В Ростовской области Россельхознадзор обследовал 4,8 млн га угодий

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора обследовали 4,8 млн га сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Отмечается, что в теплицах региона разместили 1,5 тыс. феромонных и цветных клеевых ловушек для карантинных вредителей: западного цветочного трипса, табачной белокрылки, южноамериканской томатной моли и других. В складских помещениях для хранения сельскохозяйственной продукции установили 580 феромонных ловушек на капрового жука.

В ходе мониторинга специалисты отобрали и передали в специализированную лабораторию свыше 9 тыс. образцов вегетативных частей растений, насекомых и почвы. Карантинные объекты обнаружены в 7,7 тыс. образцах.

До конца года в Ростовской области планируется дополнительно обследовать порядка 1,3 млн га угодий.

Константин Соловьев