Порядка 43 тыс. первоклассников Свердловской области пошли в школы

В Свердловской области в этом году в первые классы отправились порядка 43 тыс. детей, передает департамент информационной политики региона. Всего новый учебный год начали более 550 тыс. школьников и свыше 250 тыс. студентов вузов и колледжей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Губернатор Денис Паслер в своем поздравлении отметил, что День знаний объединяет школьников и студентов, учителей и родителей. «Безусловно, для каждого ребенка важна поддержка родителей и в День знаний, и весь учебный год. Именно терпение и безграничная любовь близких помогают детям уверенно идти вперед. Дорогие школьники и студенты! Будьте любознательными, смелыми, честными. Знаю точно, что каждый из вас найдет свой путь и в будущем достигнет успехов в профессии. Уважаемые педагоги! Спасибо за вашу мудрость и чуткость, верность любимому делу и внимание к каждому ученику»,— сказал глава региона.

В этом году в администрациях ряда муниципалитетов Свердловской области рекомендовали директорам школ перенести торжественные линейки и иные праздничные мероприятия 1 сентября в помещения. Решение было принято после атаки украинских дронов на жилые дома и логистический центр в Екатеринбурге днем ранее.

Ирина Пичурина