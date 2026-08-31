В школах Свердловской области стали отменять уличные линейки из-за угрозы БПЛА

В администрациях ряда муниципалитетов Свердловской области рекомендовали директорам школ перенести торжественные линейки и иные праздничные мероприятия 1 сентября в помещения. Как рассказали «Ъ-Урал» в мэрии Екатеринбурга, департамент образования города разослал просьбу «по максимуму все перенести под крышу» во все образовательные организации. Решение было принято после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на жилые дома и логистический центр в Екатеринбурге в понедельник, 31 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Перенести школьные линейки в помещения решили и в других свердловских муниципалитетах. «Мы были заранее готовы ко всем рискам, мероприятия в школе на 1,1 тыс. учеников будут в спортивном зале в закрытом помещении, во всех остальных, небольших школах, линейки пройдут во дворах прямо возле входа в здания»,— рассказала «Ъ-Урал» заместитель главы Тугулыма Ольга Шилкова.

Впрочем, ряд городов-спутников Екатеринбурга и отдаленных от областного центра муниципалитетов решили сохранить классический формат празднования 1 сентября. В разговоре с «Ъ-Урал» врио главы Березовского Владимир Шауракс и мэр Арамили Марина Мишарина сообщили о планах провести школьные линейки на открытом воздухе. «Если у нас не будет действовать ограничений по беспилотной или ракетной опасности, у нас линейки проводятся в открытом режиме. Если будут объявления об опасности, дети будут переведены в закрытые помещения»,— пояснил господин Шауракс.

Линейки на открытом воздухе решили сохранить и в самом северном муниципалитете региона — Ивделе. «Никаких изменений от администрации не было, меня пригласили на одну из линеек, сообщений об изменении формата и места проведения мероприятия мне не приходило»,— рассказал «Ъ-Урал» советник губернатора, бывший глава города Владимир Михель.

В департаменте информационной политики Свердловской области «Ъ-Урал» сообщили, что формат проведения школьных линеек зависит от властей муниципалитетов. Министерство образования региона не направляло рекомендации по празднованию 1 сентября.

Ранее, 25 августа, министр образования Свердловской области Светлана Тренихина рассказала журналистам, что школьные линейки проведут с учетом «всех необходимых требований». «Принимаем дополнительные меры и в случае возникновения опасности будем оперативно реагировать. Это уже наша реальность, мы вынуждены жить с этим»,— сказала она.

Василий Алексеев