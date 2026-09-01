Более 70 улиц Краснодара временно останутся без света 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, более 70 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 8:00 до 17:00 без электричества останутся жители улиц: Атарбекова, Камвольная, Оружейная, Тихомировская, Тюляева, Вольная. С 9:00 до 13:00 света не будет по улицам: Артиллерийская, Бабушкина, Брюсова, Брюсова пр., Власова, Волгоградская, Комсомольская, Криничная, Крупской, Малая Крайняя, Мира, Почтовая, Рылеева, Северная, Старокорсунская, Урожайная, Ярославская.

С 9:00 до 16:00 ограничения действуют на улицах: Бригадная, Курганная, Мичурина, Обрезная, Полевая, Светлая, Строительная, Хуторская. С 9:00 до 17:00 подача электроэнергии ограничена на улицах: Авиагородок, Агрохимическая, Адлерская, Артиллерийская, 4-й пр. Архангельский, Берлизова, Бисерная, Благородная, Брестская, Виноградный пер., Воровского, Гомельская, Губкина, Дзержинского, Дорожный пер., Есенина, Исаева, Каспийская, Карла Маркса, Ломоносова, Новокузнечная, Пригородная, Ростовское шоссе, Северная, Степная, Ткачева, Тургенева, Чайковского, Шаляпина, Эдельвейсов.

С 13:00 до 17:00 света не будет по улицам: Артиллерийская, Бабушкина, Бульварное кольцо, Власова, Демченко, Думенко, Кривой пер., Кропоткина, Кропоткина пр., Молодежная, Онежская, 1-й пр. Онежский, 2-й пр. Онежский, Передерия, Пролетарский пер., Рылеева, Садовый пер., Сормовская, Фадеева, Энгельса.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина