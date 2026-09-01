Алтайский заповедник закрыл туристические маршруты из-за выхода медведей к людям

Администрация Алтайского биосферного заповедника закрыла все эколого-просветительские маршруты из-за участившихся выходов медведей к людям. Запрет продлится до конца сезона 2026 года, сообщили в заповеднике.

«Особое внимание обращаем на эколого-просветительский маршрут "Водоскат Учар": демонтированы переправы и сняты тросы, обеспечивающие безопасность на сложных участках»,— говорится в сообщении особо охраняемой природной территории.

Ранее, 17 и 20 августа, для посещения были закрыты туристические маршруты к водопаду Корбу и водоскату Учар.

Алтайский государственный природный биосферный заповедник — объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО, основан в 1932 году. Заповедник включает северо-восточную часть Республики Алтай — Турочакский и Улаганский районы. Общая площадь составляет 871,21 тыс. га, акватория Телецкого озера — 11,4 тыс. га. Заповедник образован в 1932 году. Его основная цель — сохранить Телецкое озеро, кедровые леса и исчезающих животных — соболя, лося, марала и других.

Как писал «Ъ», в ночь на 19 августа медведь убил 29-летнюю жительницу Новосибирской области, отдыхавшую в палатке у села Артыбаш в Республике Алтай. До конца сентября в Турочакском районе республики введен комендантский час.

Михаил Кичанов