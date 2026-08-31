Над Крымом и другими регионами РФ сбили 180 БПЛА

Над территориями Республики Крым и других регионов ликвидировали 180 беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Известно, что в ночь на 31 августа российские силы ПВО перехватили и уничтожили 239 беспилотников самолетного типа. Дроны были сбиты в период с 20:00 мск 30 августа до 08:00 мск 31 августа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, а также над акваторией Черного моря.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в мобильном приложении «Моя Кубань» появился сервис поиска ближайших укрытий на случай угрозы атаки беспилотников. Приложение автоматически определяет геолокацию пользователя и показывает ближайшие заглубленные помещения с необходимой информацией о них. Карта работает и в офлайн-режиме при условии предварительной загрузки данных.

Алина Зорина