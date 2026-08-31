Доля малогабаритных квартир на Кубани выросла до 13,8%

Краснодарский край нарастил долю малогабаритных квартир в общем объеме предложения с 10,5% до 13,8% за год, сообщили аналитики «Домклик». По этому показателю регион уступает лишь Санкт-Петербургу (22,1%), Ленинградской области (16,8%) и Воронежской области (14,7%), но опережает Москву, где доля таких объектов сократилась с 9,7% до 6,7% из-за запрета на проектирование малогабаритного жилья в новостройках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

При этом стоимость квадратного метра в малогабаритных квартирах на Кубани почти на 40,8% выше, чем в среднем по региону, что объясняется высоким спросом на компактные предложения. Рост числа таких объектов также фиксируется в Ростовской (с 5,8% до 6,8%), Астраханской (с 9,5% до 11,1%) и Волгоградской (с 4,6% до 9,7%) областях.

В Москве доля малогабаритных квартир в ипотечных сделках снизилась с 15,7% до 14,5%. В Санкт-Петербурге, напротив, выросла до 27,3%. Разрыв в цене между компактным жильем и объектами стандартной площади постепенно сокращается: в Москве темпы удорожания квадратного метра в малогабаритках оказались ниже рыночных, в Петербурге цены на такие квартиры практически сравнялись с медианными по региону. Кубань же сохраняет существенный ценовой разрыв.

Елизавета Ершова