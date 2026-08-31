В Ростове усилили контроль за вывозом мусора после роста числа жалоб

В Ростове-на-Дону за выходные коммунальные службы обследовали все контейнерные площадки, а региональный оператор «ЭкоЦентр» увеличил количество техники на линии до 56 машин. За два дня было вывезено 163 тонны отходов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин по итогам планерного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заместитель главы Ростова по вопросам ЖКХ Сергей Марченко доложил, что городские службы продолжают проверять состояние контейнерных площадок. Дополнительно были изменены условия соглашения с региональным оператором: контроль за его работой усилят, а при выявлении нарушений соответствующие акты будут направлять в министерство ЖКХ Ростовской области.

Проблема с вывозом ТКО пока сохраняется. Руководитель ростовского филиала «ЭкоЦентра» Александр Ткаченко сообщил, что на отдельных площадках остается перенакопление отходов. Для наведения порядка оператор дополнительно привлек субподрядчиков, располагающих погрузчиками и самосвалами.

Перед «ЭкоЦентром» поставили задачу привести контейнерные площадки в порядок и обеспечить своевременный вывоз мусора. Глава города отметил, что именно выполнение этих двух условий будет считаться результатом работы.

Проблемы с вывозом отходов в Ростовской области обострились летом. В июле число обращений жителей по поводу работы системы обращения с ТКО выросло на 30%. Чаще всего они сообщали о переполненных контейнерных площадках и нарушении графиков вывоза. Представители регоператоров связывали ситуацию в том числе с последствиями июльского урагана и нехваткой техники.

В августе региональные власти решили пересмотреть нормативы накопления ТКО, действующие с 2022 года. Замеры проводятся на контейнерных площадках у многоквартирных домов и в частном секторе. Обновленные нормативы планируется учитывать при определении необходимого количества контейнеров, параметров маршрутов мусоровозов и загрузки объектов сортировки.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее потребовал от трех региональных операторов ежедневно отчитываться перед муниципалитетами о количестве техники на линии и ее дефиците. При необходимости им предписано привлекать дополнительный транспорт и перестраивать маршруты вывоза.

Еще одной проблемой остается развитие инфраструктуры переработки отходов. Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о переносе сроков строительства Новочеркасского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса мощностью 300 тыс. тонн ТКО в год: ввод объекта перенесен с 2026-го на конец 2027 года.

Валерий Климов