Краснодарец оштрафован за призывы вступить в террористическую организацию

Южный окружной военный суд вынес приговор 28-летнему жителю Краснодара. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что 10 октября 2024 года мужчина со своего мобильного телефона разместил в публичном чате мессенджера сообщение, которое, по заключению экспертизы, содержало призывы к вступлению в запрещенную организацию и участию в ее деятельности.

Суд назначил штраф в размере 300 тыс. руб. и дополнительное наказание — лишение права администрировать сайты и страницы в интернете на два года. Мобильный телефон фигуранта конфискован в доход государства.

Алина Зорина