США назвали ложью заявление КСИР о подрыве судна в Ормузском проливе

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) назвало ложным заявление Корпуса стражей исламской революции о том, что в Ормузском проливе подорвался на минах супертанкер, который пытался незаконно пройти по маршруту.

«Ни одно судно не подрывалось на минах в Ормузском проливе. Это еще одна попытка КСИР запугать региональное коммерческое судоходство с помощью дезинформации»,— указано в сообщении CENTCOM в соцсети Х.

В КСИР заявляли, что танкер пытался пройти через южную часть Ормузского пролива и подорвался на двух морских минах. На борту произошел пожар, и судно было «полностью остановлено». Принадлежность танкера не уточнялась.

В ночь на 31 августа Иран и США впервые с конца июля обменялись ударами. Вооруженные силы США атаковали иранский остров Ларак в Ормузском проливе. Иран заявил об ответных ударах по американским базам в Иордании и ОАЭ.

Подробнее — в материале «Ъ» «По Ормузу не пройти».