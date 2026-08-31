КСИР: нарушивший правила танкер подорвался на минах в Ормузском проливе

Составлено ИИ-Ассистентъ

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупреждал о минировании южной части Ормузского пролива ещё 23 июля 2026 года и заявил, что проход возможен только по специально отведенным маршрутам. До этого, 18 июля 2026 года, КСИР также сообщал о подрыве двух нефтяных танкеров на минах при попытке пройти южным маршрутом, который был назван крайне опасным и закрытым.

Ситуация в Ормузском проливе обострилась в июле 2026 года после прекращения действия мирного соглашения между Ираном и США: Иран объявил о закрытии водного пути, а США начали блокаду иранских портов. Иранские власти заявляли, что будут штрафовать, задерживать и конфисковывать суда, нарушившие правила пересечения пролива, в то время как США утверждали, что морской коридор остается открытым для коммерческого судоходства при поддержке американского флота.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 8 августа 2026 года заявил, что Иран ожидает от США компенсаций за нарушение мирного соглашения для полного возобновления судоходства через пролив. Иран и Оман обсуждают детали временного маршрута, который позволит коммерческим судам входить в пролив через иранские воды и выходить через оманские.