КСИР: нарушивший правила танкер подорвался на минах в Ормузском проливе
Супертанкер попытался незаконно пройти через южную часть Ормузского пролива, заявил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). По его данным, танкер подорвался на двух морских минах. На борту произошел пожар, и танкер «был полностью остановлен». Информацию о пострадавших в КСИР не привели.
Самая узкая часть Ормузского пролива контролируется Ираном и Оманом. С июня Тегеран и Маскат ведут переговоры о возобновлении судоходства через морской коридор. 25 августа главы МИД двух стран заявили, что обсудили временный маршрут по морскому коридору и операцию по его разминированию. Иран требовал от США компенсаций для открытия Ормузского пролива.
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупреждал о минировании южной части Ормузского пролива ещё 23 июля 2026 года и заявил, что проход возможен только по специально отведенным маршрутам. До этого, 18 июля 2026 года, КСИР также сообщал о подрыве двух нефтяных танкеров на минах при попытке пройти южным маршрутом, который был назван крайне опасным и закрытым.
Ситуация в Ормузском проливе обострилась в июле 2026 года после прекращения действия мирного соглашения между Ираном и США: Иран объявил о закрытии водного пути, а США начали блокаду иранских портов. Иранские власти заявляли, что будут штрафовать, задерживать и конфисковывать суда, нарушившие правила пересечения пролива, в то время как США утверждали, что морской коридор остается открытым для коммерческого судоходства при поддержке американского флота.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 8 августа 2026 года заявил, что Иран ожидает от США компенсаций за нарушение мирного соглашения для полного возобновления судоходства через пролив. Иран и Оман обсуждают детали временного маршрута, который позволит коммерческим судам входить в пролив через иранские воды и выходить через оманские.