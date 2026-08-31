В тюменских школах и детских садах закрывают точки набора воды для жителей

В школах и детских садах Тюменской области закрывают точки набора воды для жителей, сообщили в информационном центре регионального правительства. Решение о закрытии принято в связи с тем, что спрос на набор воды упал, а также из-за необходимости подготовить объекты к учебному году. Пункты открывали из-за низкого качества воды, вызванного паводком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Спрос на воду в стационарных и передвижных пунктах набора воды в Тюмени снизился в несколько раз, сообщили в информационном центре. Так, в мобильных пунктах в начале июля в сутки тюменцы набирали до 235 кубометров, сейчас этот показатель упал ниже 50 кубов.

По данным властей, на Метелевском водозаборе внедрили системы аэрации, деманганации и дополнительное углевание, что позволило повысить органолептические характеристики. Для ускорения поступления очищенной воды в квартиры жителей проведены промывки тупиковых участков магистральных сетей и внутридомовых коммуникаций. Представители «Росводоканал Тюмень» отмечают, что количество жалоб от абонентов на запах воды уменьшилось.

Режим ЧС из-за паводков в Тюмени и Тюменском округе действует с 28 июля. На фоне паводка в Тюмени возникли проблемы с водоснабжением. Жители начали жаловаться на неприятный цвет и запах воды. По фактам обращений СКР возбудил уголовное дело. С 30 июля в Тюмени организован подвоз бутилированной воды жителям города.

Сегодня, 31 августа, в регионе вновь расширили зону ЧС из-за паводка.