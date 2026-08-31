В Тюменской области вновь расширили зону ЧС из-за паводка

Зону чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка расширили в Тюменской области. Постановление об этом подписал глава региона Александр Моор. По данным областного правительства, в перечень территорий, пострадавших от наводнения, добавлено несколько жилых домов и земельных участков. Они расположены в Тюмени, а также в населенных пунктах Тюменского и Ярковского округов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max

Зону ЧС расширяют не в первый раз. Так, 20 августа корректировали перечень адресов, на которые распространяется режим чрезвычайной ситуации.

Режим ЧС из-за паводков в Тюмени и Тюменском округе действует с 28 июля. Сообщалось, что за июнь выпало 257% месячной нормы осадков, что стало рекордом почти за 100 лет. По данным Росрыболовства, ливни в сочетании с аномальной жарой вызвали интенсивный смыв почвенного гумуса в Туру. В результате река не справилась с самоочищением: органическое вещество окислялось и поглощало кислород, что привело к массовой гибели рыб. Мэр Максим Афанасьев 6 августа сообщил, что на берегу Туры за два дня собрали почти тонну рыбы. Тюменцы жаловались на качество воды, а также на сильный запах.